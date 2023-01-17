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الثلاثاء، 17-01-2023 01:17 م

آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أم ميسي؟!

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الوكيل الإخباري - كشف تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي عن حوار دار بينه وبين نجم نادي النصر السعودي الجديد كريستيانو رونالدو حول الأفضل بين الأخير وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

والتقى تركي آل الشيخ مع النجم البرتغالي، الأحد الفائت، ومنحه شارة قيادة فريق نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض".

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية لقناة "روتانا خليجية": "علاقتي قوية مع ميسي ورونالدو، لكن كريستيانو سألني سؤال، يريد أن يحرجني، قال لي: من الأعظم أنا أم ليونيل ميسي؟"، مضيفا: "قلت له لا أنت ولا ميسي، بالنسبة لي مارادونا".

وتابع: "هذه حقيقة، أنتما غاليين علي، ومن أعظم اللاعبين، ولكن بالنسبة لي مارادونا، وهذه حقيقة وليس لكي أهرب من الإجابة على السؤال".

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وشهدت السنوات الماضية منافسة شديدة بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني، وتبادل تحقيق الإنجازات الفردية والألقاب الجماعية.

ومن المتوقع أن يلتقي كريستيانو رونالدو مع منافسه ليونيل ميسي في مباراة "كأس موسم الرياض"، يوم 19 ينايرالجاري.

يذكر أن رونالدو انضم للنصر ووقع معه عقدا يمتد حتى صيف 2025، لكنه لم يلعب مع الفريق بعد بسبب إيقافه لمباراتين بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

 

 

 

 

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