أبرز أرقام دور المجموعات من درع الاتحاد

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



اختتم دور المجموعات من بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم والذي يشهد تنافسية عالية بمشاركة فرق دوري المحترفين، حيث انتظرت الجماهير حتى صافرة نهاية المباراة الأخيرة لمعرفة آخر الفرق المتأهلة لنصف نهائي البطولة .











موقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية رصد أبرز الأرقام من دور المجموعات وكانت كالتالي :







1/ المربع الذهبي : تأهل فريق الحسين إربد بطلا عن المجموعة الأولى، والفيصلي عن الثانية، شباب الأردن عن الثالثة والرمثا كصاحب أفضل مركز ثاني عن المجموعات الثلاث.







2/ أقوى هجوم : سجلت فرق الوحدات، شباب الأردن و الرمثا 4 أهداف، فيما لم يسجل فريق الصريح أي هدف بالبطولة .







3/ أقوى دفاع: لم تتلق شباك الحسين إربد، شباب العقبة والفيصلي أي هدف، فيما اهتزت شباك فريق سحاب بـ 5 مناسبات .











4/ الأكثر نجاحا : كان الفيصلي الأكثر حصادا للنقاط بـ 7 نقاط، فيما أحرزت فرق سحاب، الصريح والجزيرة نقطة وحيدة .







5/ الهدافان : سجل لاعب الرمثا هشام الخالدي ولاعب شباب الأردن زيد جمال أبو عابد هدفين .

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المصدر : ملاعب



