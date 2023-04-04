أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم العديد من المباريات اليوم الثلاثاء 4 -4 - 2023، على رأسها مواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، فضلا عن مباراة تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
يوفنتوس X انتر ميلان – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات كأس الأندية الأبطال
البرج اللبناني X الوحدة الإماراتي – الساعة 9 مساء
السيب العماني X المحرق البحريني – الساعة 9مساء
طلائع الجيش X أهلي طرابلس – الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة10 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث X برايتون – الساعة 9:45 مساء
ليدز يونايتد X نوتينجهام فورست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ليستر سيتي X أستون فيلا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتحاد X ضمك – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 1
العدالة X النصر – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 2
الفيحاء X الهلال – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 3
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي X الزمالك – الساعة 10:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports
الداخلية X فاركو – الساعة 10:15 مساء
أسوان X سموحة – الساعة 10:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 7 مساء
بايرن ميونخ X فرايبورج – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس تركيا
أنقرة جوجو X طرابزون سبور – الساعة 8:30 مساء
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة