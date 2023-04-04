أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم العديد من المباريات اليوم الثلاثاء 4 -4 - 2023، على رأسها مواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، فضلا عن مباراة تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يوفنتوس X انتر ميلان – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات كأس الأندية الأبطال

البرج اللبناني X الوحدة الإماراتي – الساعة 9 مساء



السيب العماني X المحرق البحريني – الساعة 9مساء



طلائع الجيش X أهلي طرابلس – الساعة 11 مساء





مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة10 مساء على قناة SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث X برايتون – الساعة 9:45 مساء



ليدز يونايتد X نوتينجهام فورست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



ليستر سيتي X أستون فيلا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



تشيلسي X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتحاد X ضمك – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 1



العدالة X النصر – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 2



الفيحاء X الهلال – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 3



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي X الزمالك – الساعة 10:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports



الداخلية X فاركو – الساعة 10:15 مساء



أسوان X سموحة – الساعة 10:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports





مواعيد مباريات كأس ألمانيا

آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 7 مساء



بايرن ميونخ X فرايبورج – الساعة 9:45 مساء





مواعيد مباريات كأس تركيا

أنقرة جوجو X طرابزون سبور – الساعة 8:30 مساء

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