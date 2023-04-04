الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

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بيسكوف: وضع فنلندا يختلف اختلافا جوهريا عن قضية أوكرانيا

ليتوانيا تحظر شراء الروس لعقارات في البلاد

الثلاثاء، 04-04-2023 02:12 م

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم العديد من المباريات اليوم الثلاثاء 4 -4  - 2023، على رأسها مواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، فضلا عن مباراة تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
يوفنتوس X انتر ميلان – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس الأندية الأبطال
البرج اللبناني X الوحدة الإماراتي – الساعة 9 مساء  

السيب العماني X المحرق البحريني – الساعة 9مساء

طلائع الجيش X أهلي طرابلس – الساعة 11 مساء


مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة10 مساء على قناة SSC1 HD 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
بورنموث X برايتون – الساعة 9:45 مساء                

ليدز يونايتد X نوتينجهام فورست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium                  

ليستر سيتي X أستون فيلا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium           

تشيلسي X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتحاد X ضمك – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 1             

العدالة X  النصر – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 2          

الفيحاء X الهلال – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي  X الزمالك – الساعة 10:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports          

الداخلية X فاركو – الساعة 10:15 مساء                               

أسوان X سموحة – الساعة 10:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports     

    
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 7 مساء       

بايرن ميونخ  X فرايبورج – الساعة 9:45 مساء                  

 
مواعيد مباريات كأس تركيا
أنقرة جوجو  X  طرابزون سبور – الساعة 8:30 مساء  

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ملاعب 

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