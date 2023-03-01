أرسنال يستضيف إيفرتون اليوم للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني نظيره إيفرتون في الحادي عشر إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء ملعب "الامارات" ضمن مؤجلات الجولة الـ7 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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يدخل آرسنال المباراة بحثاً عن تحقيق الانتصار والنقاط الثلاث من أجل الابتعاد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي أمام مطارده العنيف مانشستر سيتي.



ويمني الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق ارسنال النفس في زيادة غلته من النقاط بالفوز على ايفرتون خاصة وانه يبتعد بنقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة في جدول الترتيب.



ويتصدر نادي أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 3 وخسارة مثلهم وتسجيل 52 هدفاً وتلقي 23.



بينما يتواجد نادي ايفرتون في المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 13 مواجهة وتسجيل 17 هدفاً وتلقي 32.



ويأمل فريق إيفرتون في تحقيق المفاجأة والفوز في المباراة للابتعاد عن منطقة الهبوط خاصة وأن النقاط الثلاث والتي ستضعه بجوار وولفرهامبتون في الترتيب بالمركز الخامس عشر.



وتاريخياً التقى فريقا ارسنال ضد ايفرتون في 145 مباراة قبل مواجهة اليوم كان نصيب الجانرز منها 75 انتصار مقابل 39 للمنافس وانتهاء 31 مواجهة بالتعادل الإيجابي بينهم.



وأحرز لاعبو أرسنال 248 هدفاً في تاريخ مواجهات الفريقين بينما سجل لاعبو ايفرتون 162 هدفاً فيما يعتلي ايان رايت لاعب الجانرز ترتيب هدافي مباريات الناديين برصيد 12 هدفاً، ويأتي ثانياً اللاعب جو باكير برصيد 6 أهداف بالتساوي مع آرون رامسي، وبير كامب.



ويواصل محمد النني غيابه عن مباريات أرسنال بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة والتي ستدفعه للبقاء بعيداً عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة تصل الى نهاية الموسم الجاري.



ونجح أرسنال في تجديد تعاقد لاعب الوسط المصري لمدة موسم إضافي بعدما أبدى محمد النني ولاء للجانرز الذي يستعد للانقضاض على اللقب الغائب.

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