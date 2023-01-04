أزمة ثلاثية الأبعاد تعوق ظهور رونالدو مع النصر السعودي

الوكيل الإخباري - حيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها أن هناك 3 عوائق تحول دون مشاركة رونالدو في المباريات مع النصر، أولها عدد اللاعبين الأجانب داخل الفريق.



ورفع قدوم رونالدو إلى النصر عدد الأجانب إلى 9 لاعبين، زيادة لاعب واحد عن العدد المسموح به من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وبحسب الصحيفة السعودية، فإن الكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم الفريق سيكون هو ضحية قدوم رونالدو إلى النصر، وحال استمراره فسيتخلص النادي العاصمي من الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.



أما العقبة الثانية، فتتمثل في حتمية وصول إشعار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بتسلم لاعب الفريق السابق جوليانو دي باولا وفريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي مستحقاتهما المتأخرة لدى إدارة النادي.



ومع نجاح النادي مؤخراً في تسوية مستحقات النادي الكوري الجنوبي واللاعب البرازيلي، فسيحصل النادي على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل لاعبه البرتغالي.



أما آخر عقبة فمرتبطة بحصول النصر على البطاقة الدولية لكريستيانو، والتي ستثبت هل سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين أم سيشارك بشكل مباشر في المباريات.



وتعرض "الدون" للإيقاف لمدة مباراتين في إنجلترا بناء على واقعة كسر هاتف مشجع فريق إيفرتون، وهي العقوبة التي صدرت بعد أشهر طويلة من المباراة التي لعبت في أبريل/نيسان من العام الماضي، وبعدها رحل اللاعب عن "الشياطين الحمر" دون أن تمر أي مباراة في العقوبة.



ولم يتضح بعد موقف رونالدو من المشاركة في المباريات، وما إذا كانت العقوبة ستمتد للدوري السعودي أم تقتصر على إنجلترا.



ولقد شارك رونالدو يوم الثلاثاء لأول مرة في تدريبات العالمي، حيث ظهر في حالة بدنية وفنية قوية للغاية تؤكد قدرته على الانتظام في المباريات سريعاً.



وينتظر نادي النصر أن يحقق مكاسب عديدة من قدوم رونالدو إلى مرسول بارك سواء على صعيد النتائج والتتويج بالبطولات، أو فيما يخص المكاسب التسويقية والتجارية المتعلقة بوجود نجم عالمي مثله فاز 5 مرات بدوري أبطال أوروبا ومثلها للكرة الذهبية.

اضافة اعلان

ملاعب