أنشيلوتي يكشف عدد انتصاراته مع ريال مدريد

الوكيل الإخباري - احتفل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بتحقيق إنجاز مميز مع الميرينجي، أمس الأحد، عقب الانتصار على ريال سوسيداد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.



ونشر أنشيلوتي على حسابه الرسمي بموقع "إكس" صورا من المباراة، وكتب عليها: "أمس كان يوما سعيدا، بسبب تحقيق انتصار جديد ومهم".



وتابع: "(هذا) بالإضافة للوصول إلى 173 انتصارا، كمدرب لأفضل ناد في العالم.. يحيا مدريد.. شكرا لكم جميعا".



وتقدم سوسيداد في مباراة الأمس بهدف أحرزه أندير بارينتشيا، في الدقيقة 4.



وتمكن الريال من تعديل النتيجة عن طريق فيدي فالفيردي، بالدقيقة 46، ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني للميرينجي، في الدقيقة 60.



واستعاد الفريق الملكي بهذا الانتصار صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام غريمه برشلونة، بينما توقف رصيد سوسيداد عند 6 نقاط في المركز 11.

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