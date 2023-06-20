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الثلاثاء، 20-06-2023 03:20 م

إزاحة الستار عن تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن عملية انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، لن تكتمل قبل 5 يوليو/تموز المقبل، موعد فتح باب الانتقالات في الدوري الأمريكي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يخوض ميسي، مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات يوم 21 يوليو/تموز.

وكشفت الصحيفة أن ليونيل ميسي سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنويا مع النادي الأمريكي.

وأوضحت أن إجمالي عقد ميسي الذي يمتد لعامين ونصف يبلغ 150 مليون دولار، وهذا الرقم يتضمن راتب البرغوث ومكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال.

وسيحصل نجم برشلونة السابق، على أموال إضافية من 3 رعاة لإنتر ميامي طوال تجربته في الدوري الأمريكي.

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