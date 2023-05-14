الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السعودية تؤكد استئناف استيراد الأغنام الأردنية

بقلوب مكلومة .. الحزن يعم على زميلات وطالبات المعلمة الراحلة آمال الخالدي

تعرف على عقوبة شخص قام متعمدا بتخريب آثار في جرش

انطلاق ورشة أمن الحدود البحرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

قروض بدون فوائد لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

الأردنية والبلقاء التطبيقية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعرفة

عطلة رسمية في الخامس والعشرين من أيار بمناسبة عيد الاستقلال

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

افتتاح معرض تراثي للطلبة العرب الدارسين في الجامعة الهاشمية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

الأحد، 14-05-2023 04:17 م

إسبانيول وبرشلونة.. ديربي التناقضات

5202314105911993669835 (2)


الوكيل الإخباري - سيكون إستاد كورنيلا إل برات، اليوم الأحد، مسرحاً لديربي كتالونيا بين الجارين إسبانيول وبرشلونة، اللذين يدخلان اللقاء بهدف واحد وهو النقاط الثلاث، ولكن بحسابات مختلفة، فصاحب الأرض يصارع من أجل البقاء بين الكبار، بينما يطمع البلوغرانا في التتويج بلقب الليغا بعد غياب 3 مواسم.

يدخل رجال المدرب تشافي هرنانديز المباراة بفرصة حسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه المدريديين، الريال، حامل اللقب، الذي فاز امس وسط أنصاره أمام خيتافي، وأتلتيكو الذي سيحل اليوم ضيفاً على "الهابط" إلتشي.

اضافة اعلان


وبينما يمتلك البرسا أكثر من خيار لحسم الأمور في المقدمة، لا يمتلك إسبانيول نفس الرفاهية، حيث أن لا بديل أمامه سوى النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في البقاء، حيث يقبع في المركز الـ19 وقبل الأخير بـ31 نقطة، ويفصله عن مراكز البقاء 3 نقاط، قبل 4 جولات على نهاية الماراثون.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202314102518781982070 (1)

فيورنتينا يوافق على انضمام أمرابط إلى برشلونة

5202314104624379178973

لاعب المنتخب الوطني للكراتيه الجعفري يتأهل لنهائي الدوري العالمي

520231411619187455056

صورة طفل هلالي استفزت جماهير وعشاق النصر

5202314111425547033536

مبابي رفض ميسي من أجل نجم برشلونة

5202314111549238026669 (1)

إيفرتون يواجه مان سيتي بالدوري الإنجليزي

5202314113050999406336 (1)

أنشيلوتي: دفعت بالتشكيل الأساسي حتى لا يشتكي أحد!

أخبار متعلقة
42023299954307161688

ريال مدريد يواجه ألميريا بالليغا

42023299418727828762

مدرب برشلونة يقلل من أهمية عودة ميسي

4202319122125777901474

صراع إنجليزي على التعاقد مع إنريكي

420231591221496773990

تفاصيل اتفاق برشلونة مع غوندوغان بعد اجتماع الطرفين

4202315144944693623295

الكشف عن حيلة جديدة في قضية برشلونة ونيجريرا

4202315152929181050056

قرار ميسي يحسم مصير نجم برشلونة