إسبانيول وبرشلونة.. ديربي التناقضات

الوكيل الإخباري - سيكون إستاد كورنيلا إل برات، اليوم الأحد، مسرحاً لديربي كتالونيا بين الجارين إسبانيول وبرشلونة، اللذين يدخلان اللقاء بهدف واحد وهو النقاط الثلاث، ولكن بحسابات مختلفة، فصاحب الأرض يصارع من أجل البقاء بين الكبار، بينما يطمع البلوغرانا في التتويج بلقب الليغا بعد غياب 3 مواسم.



يدخل رجال المدرب تشافي هرنانديز المباراة بفرصة حسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه المدريديين، الريال، حامل اللقب، الذي فاز امس وسط أنصاره أمام خيتافي، وأتلتيكو الذي سيحل اليوم ضيفاً على "الهابط" إلتشي.

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وبينما يمتلك البرسا أكثر من خيار لحسم الأمور في المقدمة، لا يمتلك إسبانيول نفس الرفاهية، حيث أن لا بديل أمامه سوى النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في البقاء، حيث يقبع في المركز الـ19 وقبل الأخير بـ31 نقطة، ويفصله عن مراكز البقاء 3 نقاط، قبل 4 جولات على نهاية الماراثون.

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