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الأربعاء، 27-12-2023 03:48 م

إنتر يقترب من صفقته الشتوية الأولى

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الوكيل الإخباري - اقترب نادي إنتر ميلان من إبرام أولى صفقاته الشتوية، لتعزيز الجبهة اليمنى بالفريق خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر على أعتاب التعاقد مع تاجون بوكانان لاعب كلوب بروج البلجيكي.

وأضافت أن الجناح الكندي سيتواجد في ميلانو بعد ليلة رأس السنة الجديدة مباشرة، من أجل إنهاء عملية انضمامه لإنتر، موضحة "مجرد أيام فقط تفصلنا عن إنهاء الصفقة".

وتابعت "إنتر سيشتري بوكانان بشكل كامل، خاصة أن كلوب بروج يرفض السماح برحيله على سبيل الإعارة مع حق الشراء".

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات جارية الآن بشأن الأمور المالية حيث طلب النادي البلجيكي الحصول على 10 ملايين يورو، ويرغب إنتر في دفع 8 ملايين فقط.

وأشارت إلى أن إنتر قد يرفع المبلغ المرتبط بالمكافآت من أجل إنهاء الصفقة.

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