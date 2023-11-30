خطاب يفوز بجائزة الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة للرياضيين الأبطال

الوكيل الإخباري - فاز الرباع البارالمبي عبد الكريم خطاب بجائزة الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة للرياضيين الأبطال الحاصلين على الميدالية الذهبية مقرونة برقم عالمي.



وجاء فوز البطل العالمي خطاب بالجائزة بعد تنسيب من اللجنة البارالمبية الأردنية بعدما واصل إنجازاته العالمية والتي كان أخرها التتويج بذهبية رفع الأثقال لمنافسات وزن 88 كغم في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي اختتمت أخيرا في مدينة هانغتشو الصينية.



وسجل خطاب في الدورة رقما آسيويا جديدا بعدما تمكن من رفع 142 كغم.

يذكر أن خطاب يمتلك الرقم القياسي العالمي لوزن 97 كغم بعد أن رفع 255 كغم في بطولة فزاع الدولية التي جرت في أيلول 2022 وهو المصنف أول عالميا لجميع أوزان اللعبة حسب الاتحاد الدولي للعبة بينما يأتي بالمركز الثاني زميله بالمنتخب البطل عمر قرادة.

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