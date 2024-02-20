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الثلاثاء، 20-02-2024 02:34 م

إيفرتون يحرم بالاس من انتصار قريب

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الوكيل الإخباري - تواصلت معاناة كريستال بالاس بتعادله مع مضيفه إيفرتون (1/1)، الاثنين، في إطار المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم كريستال بالاس بهدف حمل توقيع نجمه الغاني، جوردان أيو، في الدقيقة 66.

لكن البلجيكي أمادو أونانا أدرك التعادل لإيفرتون، قبل 6 دقائق من النهاية.

وتعادل كريستال بالاس بعد هزيمتين متتاليتين، كما تعثر إيفرتون للمباراة الخامسة على التوالي، بواقع 3 تعادلات وهزيمتين.

ورفع بالاس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 20 نقطة لإيفرتون في المركز السابع عشر.

وقاد كل من راي لوينجتون، مساعد المدرب، والمدير المساعد، بادي مكارثي، كريستال بالاس في مباراة اليوم الاثنين على ملعب "جوديسون بارك".

وقبل ساعات من اللقاء، أعلن كريستال بالاس تعيين أوليفر جلاسنر في منصب المدير الفني للفريق.

وجاء التعاقد مع النمساوي جلاسنر، المدرب السابق لآينتراخت فرانكفورت الألماني، لمدة عامين، بعد ساعات من استقالة روي هودجسون من تدريب بالاس.

وقاد جلاسنر (49 عاما) فرانكفورت للفوز بلقب الدوري الأوروبي، في عام 2022

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