الإسماعيلي يفاوض حارسه للتجديد

الوكيل الإخباري - دخل مسؤولو الإسماعيلي، في مفاوضات مع محمد فوزي حارس مرمى الفريق، من أجل تجديد تعاقده مع الدراويش.



وعلم كورة أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، كلف علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي، وعماد سليمان نائب رئيس القطاع، بالتفاوض مع الحارس لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.



ويستغل مسؤولو الإسماعيلي، فترة توقف منافسات الدوري المصري الممتاز، من أجل التفاوض مع محمد فوزي.



وعاد محمد فوزي للمشاركة من جديد مع الإسماعيلي، وذلك عقب إصابة زميله أحمد عادل عبد المنعم في مباراة الدراويش والاتحاد السكندري في الدوري.



وتلقى محمد فوزي، مجموعة عروض بعد نهاية الموسم الماضي، وكان قريبا من التوقيع لصالح إنبي، لكن اللجنة الفنية بالإسماعيلي رفضت رحيل الحارس بسبب إيقاف القيد للدراويش.

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