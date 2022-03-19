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السبت، 19-03-2022 12:42 م

الإصرار على ملعب الزرقاء ،، كارثة تضرب اللاعبين !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
منذ بداية الموسم الماضي وجميع الأندية تعترض على أرضية ستاد الأمير محمد بالزرقاء المفروش بالعشب الصناعي، إلا أن الاتحاد الأردني لكرة القدم لازال يصر على استخدامه كملعب لعدد من الأندية ولمنافسات بطولة درع الاتحاد .اضافة اعلان



 


الملعب الذي خسرناه بعد قرار فرشه بالعشب الصناعي، وكأن حقوق فئة الشباب بممارسة الرياضة بطريقة صحية تحولت لرفاهية يمكن الإستغناء عنها للـ "توفير " تسبب بإصابات كارثية للاعبين وإبرزها تلك التي أبعدت نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدات طارق خطاب عن الملاعب لمدة قاربت العام .

هذا الموسم استمرت لعنة الإصابات على الملعب ذاته، بداية من نجم الحسين إربد مصعب اللحام، ورباعي الفيصلي أنس جبارات، إحسان حداد، عبدالله عوض ويوسف الرواشدة، ومن قبلهم براء مرعي الذي تم تدارك حالته قبل الإصابة، ولاعب الوحدات أنس العوضات وزميليه فراس شلباية ومالك علان والقائمة طويلة .


الوحدات لن يتمكن من تحضير العوضات بصورة مثالية قبل دوري أبطال اسيا، والفيصلي سيخسر أبرز نجومه ببطولة القدس والكرامة ونهائي السوبر، وفي إنطلاقة الدوري، والاعتراضات على الملعب تتعالى والاتحاد يرفض اتخاذ أي خطوة، مما يعد بالمزيد من الخسائر البدنية والمالية والفنية للأندية .

الاتحاد يجيب بأن الأندية تتدرب على ملاعب عشب صناعي، متناسين أن حالة الإلتحام البدني وبذل المجهودات في المباريات الرسمية تختلف إختلافا كليا عن التدريبات، والحجة الثانية تكون بأن الملعب فُرش بالعشب الصناعي للتوفير، فهل كانت كلفة صيانة الملعب أقل من تكاليف علاج الإصابات ؟!

 




 

 


 

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