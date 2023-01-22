الاتحاد الأفريقي يبحث عن طفلة خطفت الأنظار في مباراة الكاميرون والكونغو

الوكيل الإخباري - نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على حسابه الرسمي على تويتر، نداءً للعثور على طفلة جزائرية خطفت القلوب، بعدما ظهرت في مقطع فيديو خلال مباراة المنتخب الكاميروني ونظيره الكونغولي في كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التى تقام في العاصمة الجزائرية.



وظهرت الطفلة وهي ترقص بطريقة جذبت الأنظار على الأنغام الموسيقية خلال حضورها المباراة فى ستاد ميلود هادفي في وهران. وقال الكاف: "إلى الجزائر! ساعدنا في العثور على هذه الفتاة الرائعة! لدينا مفاجأة لها!"



ومن جهة ثانية، كانت اللجنة المحلية لتنظيم الشان قد أعلنت عن توجيه دعوة رسمية لعائلة تحدت المطر وانخفاض درجة الحرارة (8 درجة) لحضور مختلف المباريات التي ترغب في متابعتها عبر الملاعب الأربعة في مقصورة كبار الشخصيات مع التكفل التام بها.

اضافة اعلان



يذكر أن المنتخب الجزائري قد اختتم، أمس السبت، مبارياته في الدور الأول من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بفوز ثالث على التوالي، جاء هذه المرة على حساب المنتخب الموزمبيقي بنتيجة هدف مقابل صفر، على ملعب نيلسون مانديلا.



ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة