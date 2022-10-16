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الأحد، 16-10-2022 04:17 م

التشكيلة الأساسية لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

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الوكيل الإخباري -  أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، تشكيلة فريقه لمواجهة برشلونة في لقاء الكلاسيكو، المقرر له مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة الفريق الملكي البدء بالحارس الأوكراني لونين على حساب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.

وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – فالفيردي.

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أما مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، فاختار التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: شتيغن.

الدفاع: بالدي - كوندي - غارسيا - سيرجي روبرتو.

الوسط: فرينكي دي يونغ - بوسكيتس - بيدري.

الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.

 

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