السبت 23-03-2024
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية قرب مستشفى الشفاء

ماذا تعرف عن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات (2024-2026)

غوتيريش يصل إلى الأردن الأحد ويتناول وجبة الإفطار مع لاجئين في عمّان

الدفاع المدني: تعاملنا مع 873 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

عاجل شهداء ومصابون باستهداف طابور انتظار للمساعدات في غزة

لجنة التحقيق تكشف النتائج الاولية لتفتيش صالة الحفلات الموسيقية في موسكو

عاجل وزير الخارجية: تهديد نتنياهو بالهجوم على رفح تحدٍ للعالم

غرفة تجارة عمّان: تقديم 241 ألف خدمة بمقر المكان الواحد العام الماضي

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة إلى المملكة

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية

السبت، 23-03-2024 02:40 م

التعمري خامس أسرع لاعب في(Ligue 1)

320242312613118319521


الوكيل الإخباري - كشفت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم - الجمعة- النقاب عن ترتيب أسرع 10 لاعبين في دوري الدرجة الأولى بعد انقضاء 26 جولة من البطولة، ولم تتضمن القائمة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وجاءت قائمة أسرع اللاعبين بناء على أعلى ذروة سرعة مسجلة في الجولات الماضية من الدوري الفرنسي، ويحتل الكاميروني فارس بيمي مومبانيا لاعب أولمبيك مارسيليا الصدارة يليه لاعبان من فريق بريست.

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، سجل المهاجم الكاميروني البالغ 23 عاما سرعة 36.37 كيلومترا في الساعة في مباراة الفوز 5-1 على فريق كليرمون، لينتزع المركز الأول من ماتياس بيريرا لاج لاعب بريست.

وفي مباراة ضد كليرمون أيضا في الجولة 144، ركض ماتياس بيريرا بسرعة 36.35 كيلومترا في الساعة متقدما على زميله في الفريق رومان ديل كاستيلو صاحب المركز الثالث بسرعة قصوى بلغت (36.32 كيلومترا في الساعة).


وبعد احتلاله المركز السادس في ديسمبر/كانون الأول بسرعة قصوى بلغت 36.07 كيلومترا في الساعة، لم يظهر مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بين أسرع 10 لاعبين في الدوري، في حين ظهر الدولي الأردني موسى التعمري بين الخمسة الأوائل بسرعة 36.31 كيلومترا في الساعة.

وهذه قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الفرنسي: الكاميروني فارس مومبانيا (أولمبيك مارسيليا): 36.37 كيلومترا في الساعة.

الفرنسي ماتياس بيريرا لاج (بريست): 36.35 كيلومترا في الساعة.


الفرنسي رومان ديل كاستيلو (بريست): 36.32 كيلومترا في الساعة.

الفرنسي آندي بيلمارد (كليرمون): 36.31 كيلومترا في الساعة.

الأردني موسى التعمري (مونبيلييه): 36.31 كيلومترا في الساعة.

النرويجي وارن كامانزي (تولوز): 36.20 كيلومترا في الساعة.

الكاميروني إنزو شاتو (مونبيلييه): 36.17 كيلومترا في الساعة.


الفرنسي آلان فيرجينيوس (كليرمون): 36.12 كيلومترا في الساعة.

الفرنسي جوناثان كلاوس (أولمبيك مارسيليا): 36.11 كيلومترا في الساعة.


الغابوني شافي بابيكا (تولوز): 36.08 كيلومترا في الساعة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202423121633790741959

هل تقاطع روسيا أولمبياد باريس 2024 ؟

3202423121431743985734

الأرجنتين تهزم السلفادور بثلاثية

3202423121114584447469

تعرف على أجور لاعبين الدوري الإسباني

3202421133637522112982

كفالة ضخمة.. نجم الهلال السعودي يدفع غرامة ألفيش

3202421131633774582162

زيدان يتعرض لصدمة جديدة

3202421113830199305729

ميلان يجهز عرضا لضم النصيري

أخبار متعلقة
320241713350666500147

نيس يباغت لانس في الدوري الفرنسي

32024483315691183040

برسالة صريحة.. جماهير باريس تنقلب على مبابي

32024482412416484325

بني هاني يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

320243152428665964303

رسميا.. إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني

3202439237377658089

رسالة صارمة من منتخب مصر إلى ليفربول

32024383313509283176

استدعاء محمد صلاح لمعسكر المنتخب رغم طلب ليفربول إعفاءه