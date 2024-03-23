التعمري خامس أسرع لاعب في(Ligue 1)

الوكيل الإخباري - كشفت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم - الجمعة- النقاب عن ترتيب أسرع 10 لاعبين في دوري الدرجة الأولى بعد انقضاء 26 جولة من البطولة، ولم تتضمن القائمة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.



وجاءت قائمة أسرع اللاعبين بناء على أعلى ذروة سرعة مسجلة في الجولات الماضية من الدوري الفرنسي، ويحتل الكاميروني فارس بيمي مومبانيا لاعب أولمبيك مارسيليا الصدارة يليه لاعبان من فريق بريست.



وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، سجل المهاجم الكاميروني البالغ 23 عاما سرعة 36.37 كيلومترا في الساعة في مباراة الفوز 5-1 على فريق كليرمون، لينتزع المركز الأول من ماتياس بيريرا لاج لاعب بريست.



وفي مباراة ضد كليرمون أيضا في الجولة 144، ركض ماتياس بيريرا بسرعة 36.35 كيلومترا في الساعة متقدما على زميله في الفريق رومان ديل كاستيلو صاحب المركز الثالث بسرعة قصوى بلغت (36.32 كيلومترا في الساعة).





وبعد احتلاله المركز السادس في ديسمبر/كانون الأول بسرعة قصوى بلغت 36.07 كيلومترا في الساعة، لم يظهر مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بين أسرع 10 لاعبين في الدوري، في حين ظهر الدولي الأردني موسى التعمري بين الخمسة الأوائل بسرعة 36.31 كيلومترا في الساعة.



وهذه قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الفرنسي: الكاميروني فارس مومبانيا (أولمبيك مارسيليا): 36.37 كيلومترا في الساعة.



الفرنسي ماتياس بيريرا لاج (بريست): 36.35 كيلومترا في الساعة.





الفرنسي رومان ديل كاستيلو (بريست): 36.32 كيلومترا في الساعة.



الفرنسي آندي بيلمارد (كليرمون): 36.31 كيلومترا في الساعة.



الأردني موسى التعمري (مونبيلييه): 36.31 كيلومترا في الساعة.



النرويجي وارن كامانزي (تولوز): 36.20 كيلومترا في الساعة.



الكاميروني إنزو شاتو (مونبيلييه): 36.17 كيلومترا في الساعة.





الفرنسي آلان فيرجينيوس (كليرمون): 36.12 كيلومترا في الساعة.



الفرنسي جوناثان كلاوس (أولمبيك مارسيليا): 36.11 كيلومترا في الساعة.





الغابوني شافي بابيكا (تولوز): 36.08 كيلومترا في الساعة.

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