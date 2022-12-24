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السبت، 24-12-2022 01:02 م

الحساب الرسمي لكأس العالم يعلق على ثنائية رونالدو والنصر

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الوكيل الإخباري - علق الحساب الرسمي لكأس العالم على موقع "تويتر"، على ثنائية النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ضوء الحديث عن قرب انتقال الأخير إلى صفوف نادي النصر السعودي.

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ونشر حساب كأس العالم صورة لرونالدو مرفقة بـ"تغريدة"، جاء فيها "إن النصر لا يأتي سوى بالعمل المتواصل، أما العالمية فتحتاج عزيمة كريستيانو القوية".

 

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