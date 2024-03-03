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الأحد، 03-03-2024 02:48 م

الخليفي يتخلى عن تهديد مبابي

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الوكيل الإخباري - تخلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، عن تهديد سبق أن توعد به كيليان مبابي مهاجم الفريق، إذا وقع مع ريال مدريد.

وذكرت العديد من المصادر بأن كيليان مبابي أبلغ رئيس باريس سان جيرمان، بالرحيل مجانا في الصيف المقبل.

وقالت شبكة فوت ميركاتو "لم يعد مبابي لاعبا مهما في نظر المدرب لويس إنريكي، واستبدله 3 مرات متتالية في المباريات، منذ إعلان رحيله عن باريس".

وكشفت أن ناصر الخليفي قال للمقربين له "إذا وقع مبابي مع ريال مدريد، فلن يلعب بعد الآن".

وعاد الخليفي في هذا التهديد، ومنح المدرب إنريكي، السلطة الكاملة لفعل ما يشاء مع مبابي في مسألة خوض المباريات.

وأكد مصدر من داخل النادي أن العلاقة بين مبابي وإنريكي، لم تعد جيدة، ولم يعد الطرفان يتحملان بعضهما البعض في المواجهات الخاصة، دون أن يحدث بينهما أي صراع لفظي.

وذكرت "فوت ميركاتو" أن إبعاد مبابي عن التشكيلة الأساسية أو استبداله، هي طريقة المدرب لإظهار سلطته، لكن هناك خطر من تنفيذ هذا الأمر خلال الجزء الحاسم من موسم باريس.

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