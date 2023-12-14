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الخميس، 14-12-2023 04:16 م

الخليفي يعلن مصير إيمري

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الوكيل الإخباري - كال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المديح للاعب الشاب وارن زايري إيمري، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد بوروسيا دورتموند الألماني، أمس الأربعاء، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي، خلال تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إيمري لاعب رائع وأنا فخور به".

وأضاف: "إنه باريسي ويريد البقاء هنا. إنه مهم بالنسبة للفريق".

وأشار رومانو، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ستوقع عقدا جديدا مع اللاعب الشاب، وتم حسم كل شيء.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أشارت سابقا، إلى أن إيمري سيوقع على عقد يمتد ل5 مواسم.

لكن هذه الخطوة ستكون معلقة حتى 8 مارس/أذار 2024 لحين بلوغ اللاعب السن القانوني لتوقيع عقد احترافي (18 عاما).

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