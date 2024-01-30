الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

سماع أصوات اشتباكات بالمناطق المتاخمة لمستشفى الشفاء

إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة مانشيت ميلاد الملك عبدالله الثاني

تسجيل صوتي - الهلال الأحمر يوثق لحظة إطلاق الاحتلال النار على طفلة

وفاة شاب بتدهور مركبة في الشونة الجنوبية

الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني آلية إيصال مساعدات فورية إلى غزة

اضطرابات البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن الجوي عالمياً

صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26751

القدرة: نفاذ الطعام في مجمع ناصر الطبي ومولدات الكهرباء ستتوقف بعد يومين

حماس: تلقينا مقترح باريس لوقف إطلاق النار وندرسه

الثلاثاء، 30-01-2024 02:22 م

السعودية تواجه كوريا الجنوبية بأمم آسيا

1202430101752668742061


الوكيل الاخباري - تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء صوب إستاد المدينة التعليمية، الذي يحتضن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي، في قمة مباريات ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

ويدخل الأخضر السعودي مواجهة "الشمشون الكوري" بحثاً عن بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي البطولة الأغلى آسيوياً.

وشكل المنتخب السعودي عقدة للكوري الجنوبي في بطولات كأس آسيا منذ لقائهما الأول في المسابقة نفسها قبل 40 عاماً.

وتواجه المنتخبان 4 مرات في بطولة كأس آسيا انتهت بفوز للأخضر السعودي و3 تعادلات، واحدة منها فازت فيها السعودية بالركلات الترجيحية.

وتصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 7 نقاط حيث فاز على عمان 2-1 في الرمق الأخير من المباراة وقيرغيزستان 2-0، ثم تعادل أمام تايلاند سلبياً، محرزاً 4 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفاً وحيداً.

إذا كانت كوريا الجنوبية تحاشت مواجهة اليابان في هذا الدور بعد أن انتزعت منها ماليزيا التعادل 3-3 في الرمق الأخير من المباراة فإنها في المقابل ستواجه منتخباً لا يقل شأناً وهو السعودية حاملة اللقب ثلاث مرات آخرها في 1996.

ويعول مدرب "الأخضر" روبرتو مانشيني عن تجانس لاعبيه، حيث قال إن المنتخب السعودي صار أفضل مما كان عليه قبل شهر من الآن.

وأكد مانشيني أن هدفه هو الوصول إلى نهائي كأس آسيا، مشيراً إلى أن تصريحاته السابقة بشأن عدم ترشح الأخضر للمنافسة على اللقب "فهمت بشكل خاطئ".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202430105227455979867

كأس آسيا 2023 تحقق رقماً قياسياً

120243011216830603290 (1)

مفاجأة كبرى.. اعتراف مصور يورط حكم لقاء الريال وبالماس

1202430103722725992428

أزمة خانقة تؤرق مانشيني قبل موقعة كوريا الجنوبية

1202430103330860378135

أرسنال ضيفاً ثقيلاً على نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

1202430102713808466944

مالي تواجه بوركينا فاسو بكأس أمم أفريقيا

1202430102450522016691

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
12024221375598770392

تصاعد دعوات المطالبة بإقالة مدرب عمان

1202418113911202795296

تحديد طبيعة إصابة المولد ومدة غيابه

1202416131232196612910

جدول ترتيب هدافي كأس آسيا 2023

1202415143128840198762

التشكيل الرسمي لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية

1202499317876412061

منتخب سوريا يتعادل مع منتخب ماليزيا في البروفة الأخيرة قبل مشاركته في كأس آسيا

12024215129915707085

المنتخب السعودي يواصل استعداده لبطولة أمم آسيا