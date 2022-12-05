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الإثنين، 05-12-2022 04:23 م

الغموض يحيط بموعد عودة النجم السعودي الشهراني للملاعب

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الوكيل الإخباري - يخضع الظهير الأيسر لمنتخب السعودية ونادي الهلال، ياسر الشهراني، للراحة التامة هذه الأيام بمنزله، بناء على تعليمات الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الشهراني يقوم كل 12 يوما بمراجعة الطاقم الطبي المعالج له، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالعاصمة السعودية الرياض، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.

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وأنه لا حديث الآن عن تحديد موعد لعودة الشهراني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث تخضع الأمور كلها للمراقبة الطبية والتقييم معا، حتى يستكمل كل مراحل العلاج بالكامل.


وكان الشهراني، تعرض لإصابة قوية في الوجه، بعد اصطدامه مع مواطنه محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، في كرة مشتركة خلال مباراة السعودية والأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال "قطر 2022"، في 22 من نوفمبر الجاري.


وخضع الشهراني لفحوصات طبية في الدوحة كشفت عن "حالة مستقرة"، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، حيث أجرى عمليتين جراحيتين خلال الفترة القليلة الماضية، الأولى كانت في غدة البنكرياس، والثانية في فك الوجه.

 

ملاعب 

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