الفيصلي والوحدات في صدارة دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - تصدر قطبا الكرة الاردنية الفيصلي والوحدات جدول ترتيب فرق الدوري الاردني للمحترفين للموسم 2022 .



الفيصلي رفع رصيده للنقطة 43 بعد الفوز الكبير الذي حققه على نادي الحسين بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي.



وكان الوحدات قد وصل للنقطة 43 بعد الفوز على نادي السلط بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد مدينة الملك عبدالله بمنطقة القويسمة.



وابتعد نادي الحسين عن المنافسة بشكل كبير بعد الخسارة من متصدر الدوري وليتجمد رصيده عند النقطة 38 وبفارق 5 نقاط مع تبقي 4 جولات لحسم اللقب.



نادي السلط انضم لقائمة الفرق المهددة بالهبوط بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 17 واحتل المركز التاسع وعلى بُعد 3 نقاط من المركز الاخير.



وتالياً ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة 18:

الفيصلي 43

الوحدات 43

الحسين 38

شباب الاردن 25

شباب العقبة 25

الرمثا 22

سحاب 21

مغير السرحان 18

السلط 17

معان 16

الجزيرة 14

الصريح 14

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