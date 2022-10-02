الفيصلي والوحدات في صدارة دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - تصدر قطبا الكرة الاردنية الفيصلي والوحدات جدول ترتيب فرق الدوري الاردني للمحترفين للموسم 2022 .
الفيصلي رفع رصيده للنقطة 43 بعد الفوز الكبير الذي حققه على نادي الحسين بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي.
وكان الوحدات قد وصل للنقطة 43 بعد الفوز على نادي السلط بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد مدينة الملك عبدالله بمنطقة القويسمة.
وابتعد نادي الحسين عن المنافسة بشكل كبير بعد الخسارة من متصدر الدوري وليتجمد رصيده عند النقطة 38 وبفارق 5 نقاط مع تبقي 4 جولات لحسم اللقب.
نادي السلط انضم لقائمة الفرق المهددة بالهبوط بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 17 واحتل المركز التاسع وعلى بُعد 3 نقاط من المركز الاخير.
وتالياً ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة 18:
الفيصلي 43
الوحدات 43
الحسين 38
شباب الاردن 25
شباب العقبة 25
الرمثا 22
سحاب 21
مغير السرحان 18
السلط 17
معان 16
الجزيرة 14
الصريح 14
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