الفيصلي يحلق في صدارة درع المئوية

الوكيل الإخباري - واصل الفيصلي تحليقه في صدارة ترتيب درع المئوية الأردني، بعدما حقق الفوز على الجليل (2-0)، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة.



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يكثف الفيصلي في الشوط الثاني هجماته ويحرز هدفي الفوز.



وتقدم للفيصلي، لاعبه خالد زكريا عبر تسديدة بارعة استقرت في مرمى الجليل بالدقيقة 73.



وأضاف المدافع أنس بني ياسين الهدف الثاني حيث استلم تمريرة يوسف أبو جلبوش وسددها في المرمى بالدقيقة 90+1.



ورفع الفيصلي رصيده إلى 21 نقطة وبات قريبا من الاحتفاظ بلقبه، فيما ظل الجليل في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

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