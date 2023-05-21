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الأحد، 21-05-2023 04:28 م

الكشف عن موقف كيميش من الانتقال إلى برشلونة

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الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام ألمانية، موقف نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميش من التقارير التي ربطته بالانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وفاجأت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الجميع عندما كشفت عن فرضية انتقال كيميش إلى برشلونة  لتعوض سيرجيو بوسكيتس الذي أعلن رسميا أنه سيرحل عن الفريق الكتالوني بنهاية عقده في يونيو المقبل.

وأوردت تقارير أخرى أن نجم بايرن ميونخ عرض خدماته على الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الكتالوني ليكون ضمن انتقالات برشلونة الصيفية.

ولكن الصحفي في "سكاي" فلوريان بلاتنبرج، والذي يعد مصدرا موثوقا فيما يخص الكرة الألمانية، أكد أن كيميش لا يريد مغادرة بايرن ميونخ من الأساس، ولم تحدث أي اتصالات مع برشلونة في الفترة الماضية.

وتم ربط برشلونة بمجموعة لاعبين في الأسابيع الماضية كمرشحين لتعزيز خط الوسط مع رحيل بوسكيتس، إذ لم يكن كيميش اللاعب الوحيد وتم ترشيح أيضا إلكاي جوندوان من مانشستر سيتي، مارتين زوبيميندي، لاعب ريال سوسييداد، بالإضافة إلى روبن نيفيش، نجم وولفرهامبتون.

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