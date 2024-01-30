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الثلاثاء، 30-01-2024 02:15 م

المصري يعلن التعاقد مع صلاح محسن

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الوكيل الإخباري - أعلن المصري البورسعيدي تعاقده مع اللاعب صلاح محسن في صفقة انتقال حر.

ونشرت الصفحة الرسمية للمصري عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تكتيك .. سرعات.. هجوم.. نسر جديد ينضم للنسور الخضر.. صلاح محسن مصراوي".

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وأعلن الأهلي فسخ محسن بشكل رسمي مساء اليوم الإثنين، بناء على طلب اللاعب.

وأصبح صلاح محسن أول صفقات المصري لتدعيم صفوفه في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

ورحل عن صفوف المصري مروان حمدي الذي غادر إلى بيراميدز بعد أزمته الأخيرة مع جماهير فريقه بالدوري، عقب قيامه بالبصق تجاه المشجعين.

وغادر أيضا المهاجم الكاميروني فرانك إيتوجا، على سبيل الإعارة إلى الجونة.

وبدأ صلاح محسن مشواره في ناشئي إنبي قبل رحيله للأهلي في يناير/ كانون الأول 2018، وخرج معارا إلى سموحة ثم سيراميكا كليوباترا.

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

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