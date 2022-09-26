المنتخب الوطني النسوي يعلن قائمته.. ويبدأ تحضيراته

الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز الفني للمنتخب النسوي الوطني، بقيادة المدرب ديفيد ناشمينتو، قائمة ضمت 24 لاعبة، لاستئناف التحضيرات اعتباراً من اليوم الاثنين 26 أيلول وحتى 12 تشرين الأول القادم، ضمن أيام فيفا المعتمدة، تأهباً للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها التصفيات الأولمبية في نيسان المقبل.

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وضمت القائمة: ملك شنك، روند كساب، شرين الشلبي، ميساء جبارة، شهناز جبرين، آية المجالي، لانا فراس، مي سويلم، رند أبو حسين، أنفال الصوفي، لين البطوش، تسنيم أبو الرب، تحرير القواسمي، تسنيم اسليم، ليان العجارمة، نور المشايخ، لجين البطوش، إيناس الجماعين، تالا البرغوثي، بانه البيطار، لينا الصاحب، العنود غازي، روزبهان فريج، شارلوت الأبيض.



وينتظر أن يتضمن التجمع الحالي، معسكراً مغلقاً مطلع الشهر القادم، يتخلله خوض مباراتين وديتين.



وكان منتخب النشميات توج مطلع الشهر الحالي بلقب بطولة غرب آسيا للسيدات، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد حصده العلامة الكاملة في مواجهة لبنان، سوريا وفلسطين.

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