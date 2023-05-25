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الخميس، 25-05-2023 01:01 م

النصر السعودي يفقد الفارو

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الوكيل الإخباري -  يغيب ألفارو عن مواجهة الاتفاق عقب حصوله على الإنذار الرابع أمام الشباب.يغيب ألفارو عن مواجهة الاتفاق عقب حصوله على الإنذار الرابع أمام الشباب.

يفتقد فريق النصر لخدمات المدافع ألفارو غونزاليس عقب حصوله على الإنذار الرابع في مواجهة الديربي أمام الشباب، فيما يواجه الثنائي كريستيانو، وكونان، خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الاتفاق السبت القادم عند 9:00 مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة 29 في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيواجه النصر عقب لقاء الاتفاق نظيره الفتح في الجولة الأخيرة في الدوري الموسم الحالي.

من جانب آخر، طالب المدرب دينكو اللاعبين بطي صفحة الانتصار على الشباب في الديربي، والتركيز على التحضير فنياً ونفسياً لمواجهة الاتفاق الحاسمة، من أجل تحقيق الفوز والتمسك بآمال المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

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