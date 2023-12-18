النصر يفاوض حمد الله بشأن قضية التسجيلات

الوكيل الإخباري - تحركت إدارة نادي النصر السعودي لإغلاق "قضية التسجيلات" مع نجم الفريق السابق، مهاجم الاتحاد حاليا، عبد الرزاق حمد الله.

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وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، الأحد، أن محامي المغربي عبد الرزاق حمد الله، وإدارة شركة نادي النصر، تواصلا لتسوية القضية الشهيرة، وإغلاقها نهائيا قبل صدور قرارات محكمة "كاس".



وكانت إدارة النصر قد فسخت عقد حمد الله من طرف واحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.



ورد اللاعب بشكوى للفيفا وكاس حسمت بأحقيته في الحصول على 3.3 مليون يورو، تمثل رواتبه المتأخرة لدى "العالمي".



وفي مارس/آذار من العام الماضي كشفت إدارة النصر أنها تقدمت بشكوى محلية مرفق بها تسجيلات منسوبة لحمد الله وحامد البلوي المدير التفيذي لفريق اتحاد جدة، زعم "العالمي" أنها تتعلق بتحريض للاعب على الانتقال للعميد، خلال سريان عقده مع النصر.



وبناء على تلك التسجيلات، قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس/آب 2022، إيقاف حمد الله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.



كما أوقفت حامد البلوي 6 أشهر، مع غرامه 300 ألف ريال، وكذلك أوقفت مشعل السعيد، مدير فريق الاتحاد 3 أشهر، وحرمت نادي الاتحاد من فترة قيد واحدة، مع تغريمه 500 ألف ريال.



وفي مايو/ أيار الماضي تقدم النصر باستئناف لدى "كاس" من أجل ضم تلك التسجيلات لملف القضية.

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