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السبت، 25-03-2023 12:11 م

باريس سان جيرمان يستغني عن 3 أسماء كبيرة

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الوكيل الإخباري -  ذكرت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية أن باريس سان جيرمان قرر الاستغناء عن 3 أسماء كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي يعمل في النادي الباريسي على العديد من الملفات مثل حسم هوية المدرب الجديد والتركيز على التعاقد مع زين الدين زيدان إلى جانب الصفقات الجديدة بينما هناك ملف آخر هو الاستغناء عن اللاعبين غير المرغوب بهم.

وأشارت إلى أن 3 أسماء كبير تتقدم القائمة التي ستغادر "حديقة الأمراء"، وهم ريناتو سانشيز وجورجينيو فينالدوم ولياندرو باريديس.

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وواصلت بأن الأسماء الثلاثة في خط الوسط، ما يكشف عن اتجاه النادي الفرنسي خلال سوق الانتقالات والانتدابات الجديدة التي سيعمل على إتمامها.

 

ملاعب 

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