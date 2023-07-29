بايرن ميونخ يوضح موقف ماني في بيان رسمي

الوكيل الإخباري - أقرت إدارة بايرن ميونخ، اليوم السبت، بصحة أنباء اقتراب نجمه السنغالي ساديو ماني، من الرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ماني اقترب من الانضمام إلى النصر السعودي، مقابل 30 مليون يورو.



وكشفت إدارة الفريق البافاري، من خلال بيان مقتضب عبر حسابها على موقع "تويتر"، سبب غياب ماني عن مواجهة الفريق الودية أمام كاواساكي فرونتال.



وقال بايرن، في بيانه: "ساديو ماني في مباحثات بشأن عقده، لاحتمال انتقال مرتقب، ولهذا هو ليس ضمن تشكيل الفريق اليوم".



وأبرم النصر 3 تعاقدات صيفية كبرى، هم: الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس.

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