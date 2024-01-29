بث مباشر.. الأردن (1) - (1) العراق

الوكيل الإخباري - انطلقت قبل قليل مواجهة المنتخب الوطني مع شقيقه المنتخب العراقي في مواجهة عربية قوية ضمن دور الـ16 لبطولة أمم آسيا على ستاد خليفة الدولي.

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وتقدم النشامى في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب يزن النعيمات، في شوط أول سيطر فيه المنتخب الوطني على أجواء اللقاء، قبل أن يدرك العراق التعادل بالدقيقة 68.



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وكان أعلن كل من الحسين عموتة تشكيل النشامى حيث جاءت كالآتي:



حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى



الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين



الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي



الهجوم: يزن النعيمات



أما أعلن المدير الفني لمنتخب العراق خيسوس كاساس فأعلن تشكيل فريقه على النحو الآتي:



حراسة المرمى: جلال حسن



الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - حسين علي - أحمد يحيى



الوسط: أمير العماري - أسامة رشيد - إبراهيم بايش - علي جاسم - يوسف الأمين



الهجوم: أيمن حسين





