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الإثنين، 29-01-2024 02:19 م

بث مباشر.. الأردن (1) - (1) العراق

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الوكيل الإخباري - انطلقت قبل قليل مواجهة المنتخب الوطني مع شقيقه المنتخب العراقي في مواجهة عربية قوية ضمن دور الـ16 لبطولة أمم آسيا على ستاد خليفة الدولي.

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وتقدم النشامى في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب يزن النعيمات، في شوط أول سيطر فيه المنتخب الوطني على أجواء اللقاء، قبل أن يدرك العراق التعادل بالدقيقة 68.

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وكان أعلن كل من الحسين عموتة تشكيل النشامى حيث جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين

الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي

الهجوم: يزن النعيمات

أما أعلن المدير الفني لمنتخب العراق خيسوس كاساس فأعلن تشكيل فريقه على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - حسين علي - أحمد يحيى

الوسط: أمير العماري - أسامة رشيد - إبراهيم بايش - علي جاسم - يوسف الأمين

الهجوم: أيمن حسين


 




 

 


 

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