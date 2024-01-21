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الأحد، 21-01-2024 03:56 م

برشلونة في رحلة محفوفة بالمخاطر أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني اليوم

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الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة ، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس على ملعب "بينيتو فيامارين"، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

ويسعى تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، للعودة بالفوز والنقاط الثلاث من أجل تأمين موقعه في ترتيب الدوري ومواصلة المنافسة على اللقب بعد خسارة السوبر الإسباني أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف التي أقيمت في السعودية.

ويدخل برشلونة اللقاء في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر، و7 نقاط عن ريال مدريد، فيما يأتي ريال بيتيس بالمركز السابع وفي رصيده 31 نقطة.

ونجح فريق برشلونة في التأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما عبر محطة أونيونيستا سالامنكا أحد أندية الدرجة الثالثة، بنتيجة 3-1 على ملعب "مونيسيبال رينا صوفيا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2023-24.

وأسفرت نتيجة قرعة ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن وقوع برشلونة في مواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو.

ومن المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مباراة ريال بيتيس بتشكيل مكون من إنياكي بينيا في حراسة المرمى، أليخاندرو بالدي وأندرياس كريستنسن ورونالدو أراوخو وسيرجي روبيرتو في الدفاع، فيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان وجواو فيليكس و فيرانتوريس في الوسط، وروبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.

ملاعب 

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