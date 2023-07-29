برشلونة يسابق الزمن لبيع لاعبه

الوكيل الإخباري - يسابق نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، الزمن، من أجل بيع لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يريد التخلص من لاعبه الفرنسي كليمنت لينجليت، بعد عودته من توتنهام.



ولعب لينجليت الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من برشلونة إلى توتنهام، ويرتبط بعقد مع البارسا حتى 2026.



وسافر لينجليت مع البارسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يشارك أمام آرسنال للإصابة، ومن المرجح غيابه في الكلاسيكو.



وأوضحت الصحيفة "برشلونة يريد الحصول على 16 مليون يورو مقابل رحيل لينجليت، مما يصعب نقله خارج الكامب نو، بجانب راتبه المرتفع".



وحاول توتنهام، شراء عقد لينجليت بعد انتهاء إعارته، لكن برشلونة تمسك بالمبلغ المطلوب، مما دفع السبيرز للانسحاب من الصفقة.

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