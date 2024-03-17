بسبب إعلامية عراقية.. الـفيفا يقرر إيقاف مدرب لمدة 6 أشهر

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرار حرمان عماد محمد، مدرب منتخب الشباب العراقي، من التدريب لمدة ستة أشهر، بسبب توجيهه إهانات إلى الإعلامية منى سامي في وقت سابق.



وقال "فيفا" في بيانه: "الاتحاد الدولي وبعد ورود شكوى من الجانب القانوني للإعلامية المذكورة، أحال الأمر إلى لجنة الانضباط التي أصدرت قرارها، وأرسلت نسخة منه إلى اتحاد الكرة الذي بدوره أبلغ المدرب".



من جانبه، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، تقديم استئناف لقرار الـ"فيفا" بإيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد.



وقال الاتحاد العراقي في بيان: "في الوقت الذي تلقى فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، عن التدريب لمدة 6 أشهر، نتيجة ما أسماه (توجيه إهاناتٍ إلى إحدى الإعلاميات) في وقتٍ سابق، فإن الاتحاد سيواصل دفاعه عن مدرب منتخب الشباب الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، وهو واحد من أبناء اللعبة المهمين من الذين مثلوا المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، ولن يدخر جهوده في الدفاع عنه.



ويستغرب الاتحاد العراقي لكرة القدم "تدويل" الموضوع بالشكل الذي وصل من خلاله الأمر إلى الاتحاد الدولي، ونتجت عنه تداعيات انتهت بقرار حرمان المدرب عماد محمد، مع التأكيد على أن ما حصل كان قبل أكثر من 10 أشهر مضت، وتحديدا في فترة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين العام الماضي.



ويبين الاتحاد أنه ينتظر قرار الاستئناف، ويتطلع بثقة إلى إلغاء قرار الحرمان، وعودة مدرب منتخب الشباب عماد محمد إلى التدريب".



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