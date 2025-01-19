سامسونج تكشف عن مكبرات صوت جديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الشاشات المرئية في شركة سامسونج، هون تشونج: "تجمع مكبرات الصوت الجديدة لدينا بين جودة صوت استثنائية وراحة غير مسبوقة، وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة في طراز ‘HW-Q990F’ والتصميم القابل للتكيف المبتكر لطراز ‘HW-QS700F’، تتكيف هذه المكبرات بسهولة مع أي بيئة، لتقدم تجربة صوتية غامرة ومخصصة لجميع المستخدمين."
‘HW-Q990F’ يعيد تعريف الأداء الصوتي المتميز
وباعتباره الجيل التالي للنموذج الشهير ‘HW-Q990D’، يرتقي ‘HW-Q990F’ بتجربة الصوت المنزلي إلى مستويات جديدة. ويتميز هذا الطراز بمكبرات صوت مزدوجة نشطة تم تصميمها حديثاً لتوفير صوت قوي ودقيق في الترددات المنخفضة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بتصميم مكعب مبتكر يقلص حجم مكبرات الصوت إلى نصف حجم الطراز السابق، ما يقلل من الرنين ويندمج بسلاسة مع التصميمات الداخلية الحديثة بفضل اللمسات النهائية الأنيقة.
ويقدم ‘HW-Q990F’ تحسينات صوتية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال ميزات مثل:
•التحكم الديناميكي بالصوت الجهير (Dynamic Bass Control): والذي يُحسن الوضوح في النطاقات منخفضة التردد باستخدام إدارة غير خطية للصوت الجهير، مما يضمن صوتاً متوازناً وخالياً من التشويش.
•ميزة ‘Q-Symphony’: والتي تمنح المستخدم تجربة صوت محيطي ثلاثي الأبعاد عن طريق اكتشاف مواضع السماعات اللاسلكية، مثل Music Frame، وضبط تأثيرات الصوت تلقائياً بناءً على المسافة والزوايا.
•مضخم الصوت النشط Pro (Active Voice Amplifier Pro): والذي يقدم تحليلاً فورياً للمحتوى يقلل الضوضاء الخلفية ويُبرز الحوار، لتجربة مشاهدة مُحسّنة.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد ‘HW-Q990F’ من وحدة المعالجة العصبية (NPU) الخاصة بتلفزيونات سامسونج عند تفعيل وضع ‘Q-Symphony’، ما يعزز وضوح الحوارات ويوفر صوتاً غامراً ومتزامناً بشكل أفضل.
‘HW-QS700F’: التميز بين الأناقة والتنوع مع جودة صوت فائقة
ويقدم ‘HW-QS700F’ مستوى أعلى من التنوع في تجربة الصوت المنزلي بفضل تصميمه الأنيق وتقنية الجيروسكوب المبتكرة. وسواء تم تثبيته على الحائط أو وضعه على سطح الطاولة، يتكيف هذا الجهاز مع المساحة المحيطة بالمستخدم. كما تتيح تقنية الجيروسكوب المدمجة اكتشاف ما إذا كان الجهاز موضوعاً بشكل عمودي أو أفقي، وضبط مخرجات الصوت تلقائياً لضمان وضوح مثالي وصوت غامر في أي وضعية.
وبفضل تصميمه النحيف والعصري، يتناغم ‘HW-QS700F’ بسهولة مع أي ديكور. ويوفر تصميمه التكيفي مرونة استثنائية مع الحفاظ على الأناقة، ما يجعله الخيار الأمثل للشاشات المثبتة على الحائط أو الترتيبات البسيطة على الطاولات. ويجمع الجهاز بين الأداء الصوتي الراقي والتصميم الأنيق، ليكون الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن الجودة والأناقة معا.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة Samsung.com.
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