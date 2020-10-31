بعد تعافيه رسميا.. رونالدو أمام اختبارين لضمان المشاركة مع يوفنتوس

الوكيل الإخباري _ كشف تقرير صحفي إيطالي، صباح اليوم السبت، عن موقف مشاركة كريستانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في مباراة الفريق المقبلة ، المقرر لها غدًا الأحد، أمام نظيره سييزيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.



وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، بشكل نهائي شفاء النجم البرتغالي، من فيروس كورونا، الذي إصيب به قبل 18 يوما، مساء أمس الجمعة، وتعرض "رونالدو" لكورونا، في الـ 13 من أكتوبر الجاري، خلال تواجده في معسكر المنتخب البرتغالي استعدادا لخوض مواجهة السويد بدوري الأمم الأوروبية.



وأكدت التقارير التي نشرها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، صباح اليوم، أن مشاركة اللاعب في مباراة غدُا بالدوري، تعتمد على اختبارين.



وأضافت: "أنه من المقرر أن يخضع اللاعب لاختبارين طبي والآخر خاص باللياقة البدنية للاعب".



وتابع التقرير: "مصير مشاركة رونالدو، مع الفريق متروكًا للمدير الفني أندريا بيرلو، سواء المشاركة أسياسًا أو التواجد على مقاعد البدلاء".



وأفاد: "بيرلو بين اختيارات صعبة في قيادة هجوم فريق السيدة العجوز، بين الرباعي ألفارو موراتا، وباولو ديبالا ورنالدو وكييزا".



واختتم التقرير: أن رونالدو، أصبح جاهز بشكل نهائي للمشاركة مع السيدة العجوز، وذكرت أنه يخوض تدربيات بدنية قوية في المنزل.







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المصدر : ملاعب

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