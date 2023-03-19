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الأحد، 19-03-2023 03:24 م

بنزيما وليفاندوفسكي وجها لوجه في التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، اليوم الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26 بالليجا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، لن يغامر بإجراء أي مفاجآت في تشكيلة البلوجرانا. 

وسيعتمد برشلونة على التشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أراوخو، كوندي، كريستنسن، وبالدي.

الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، وكيسي.

الهجوم: رافينيا، جافي، وليفاندوفسكي.

وعلى الجانب الاخر، متوقع أن يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، وناتشو.

الوسط: كامافينجا، مودريتش، وكروس.

الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس، وبنزيما.

ويعتلي برشلونة قمة جدول ترتيب الليجا، برصيد 65 نقطة، بينما يحل ريال مدريد وصيفًا بـ56 نقطة.

وسيسعى برشلونة للفوز بالكلاسيكو، ليوسع الفارق إلى 12 نقطة مع الوصيف ريال مدريد، ويضمن بشكل كبير التتويج بلقب الليجا.

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