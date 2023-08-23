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الأربعاء، 23-08-2023 04:22 م

بنزيما يشعل أزمة في نادي الاتحاد السعودي

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن العلاقة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومدربه في نادي اتحاد جدة، نونو سانتو، متوترة بسبب طريقة لعب المدرب البرتغالي.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة السعودية، إن سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلب التعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه بنزيما للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب البرتغالي.

وطالب بنزيما منحه شارة القيادة، لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو رفض هذا الطلب بحجة اختياره البرازيلي رومارينهو، ثم أحمد شراحيلي.

وذكر المصدر أن بنزيما كان قد طلب شارة القيادة أمام زملائه في نادي الاتحاد.

واجتمع قائد ريال مدريد السابق وحامل الكرة الذهبية مع سعد اللذيذ، المفاوض السعودي في صفقة قدومه للسعودية هذا الصيف، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو.

وكان بنزيما قد ظهر بصورة مميزة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، إذ سجل ثلاثة أهداف، وساهم بهدف، لكنه في دوري روشن السعودي لم يظهر حتى الآن، وغاب عن التسجيل في فوز الاتحاد على الرائد والطائي.

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