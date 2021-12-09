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الخميس، 09-12-2021 12:28 م

بهاء فيصل حاضر مع النشامى ويشاركهم تفاصيل الفوز

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
رغم تعرضه للإصابة القاسية والتي ستبعده عن الملاعب لمدة طويلة للغاية، كان هداف منتخبنا الأول لكرة القدم بهاء فيصل، حاضرا رفقة النشامى في مباراة المنتخب الفلسطيني بختام مشوارهما بدور المجموعات من بطولة كأس العرب " قطر 2021".اضافة اعلان




 


وحمل لاعبو النشامى قميص بهاء فيصل في الصورة الجماعية التي سبقت اللقاء، كما توجهوا لمكان جلسوه على المدرجات بعد تسجيل الأهداف لمشاركته الاحتفال، في لفتة تثبت الروح الأسرية الكبيرة بين أفراد كتيبة المدرب العراقي عدنان حمد. 



وكان فيصل قد غادر مباراة منتخبنا الوطني أمام المغرب بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي، حيث ينتظر الخضوع لعملية جراحية قبل الدخول بفترة التأهيل . 

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