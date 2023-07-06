بهاتف محمول.. باريس يعلن ضم أسينسيو

الوكيل الإخباري - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده مع الإسباني، ماركو أسينسيو، قادما من ريال مدريد.



وسينضم أسينسيو إلى صفوف بي إس جي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الملكي في 30 يونيو/حزيران الماضي.



ونشر النادي الباريسي عبر حسابه على "تويتر" صورة لعلم إسبانيا، ولاعب بيده هاتف محمول، ليكتب رسالة "أراكم في الثانية مساء".



ووفقا لهذا المنشور، سيكشف بطل الدوري الفرنسي عن وجه أسينسيو في الساعة الثانية مساء بتوقيت باريس.



ومن المنتظر أن يوقع أسينسيو على عقد يمتد 4 مواسم حتى صيف 2027.



ويعد اللاعب الإسباني ثاني الصفقات الباريسية هذا الصيف بعد الإعلان عن ضم ميلان سكرينيار، بعقد يمتد حتى صيف 2028.



وانضم سكرينيار (28 عاما) أيضا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

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