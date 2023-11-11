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السبت، 11-11-2023 12:58 م

بهدف من بين قدمي الحارس.. ميتروفيتش يشدد الخناق على رونالدو -فيديو

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الوكيل الإخباري - واصل نادي الهلال سلسة انتصاراته في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، على حساب ضيفه التعاون بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ولاعب خط الوسط السعودي محمد إبراهيم كنو، في الدقيقتين (81، 90) على الترتيب، في استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض.

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ورفع ألكسندر ميتروفيتش رصيده إلى 10 أهداف ويحتل المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي الدوري، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين المتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.

وحقق نادي الهلال انتصاره السادس على التوالي والحادي عشر في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) مقابل تعادلين فقط، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن وصيفه نادي النصر، قبل مباراته أمام مضيفه الوحدة، مساء غد السبت، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمدينة مكة.

في المقابل، توقف رصيد نادي التعاون عند 25 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع على سلم الترتيب حتى الآن.

 

 

ملاعب

 

 

 




 

 


 

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