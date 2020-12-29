بيكيه يحطم جماهير برشلونة بكذبة سخيفة

الوكيل الإخباري _ أثارت في الساعات الماضية، صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الجدل، بشأن نشرها خبر عن قرار جيرارد بيكيه بالترشح لانتخابات رئاسة برشلونة المقرر إقامتها في يناير المقبل.



ويعد الثنائي خوان لابورتا وفيكتور فونت المرشحان الأكثر قدرة على الفوز برئاسة برشلونة، لأربع سنوات جديدة.



وتناول خبر قرار بيكيه الترشح لرئاسة برشلونة، عقد شراكة مع "فيسبوك" ليكون الشريك الرسمي للنادي الكتالوني في السنوات المقبلة.



وكشفت الصحيفة ذاتها، بأن ما تم تناوله بشأن قرار بيكيه ليس إلا مجرد "خدعة" تشبه "كذبة إبريل"، والأمر ليس صحيحا بالمرة.





وأوضحت أن هذا الخبر الذي نشرته جميع صحف العالم نقلا عنها، كان بمثابة خبر دعائي ساخر، بمناسبة عيد ديني في إقيلم كتالونيا.



وأشارت إلى أن بيكيه لم يقرر أن يترشح لرئاسة برشلونة حاليا، ولم يفكر في الأمر، بل أنه مجرد "خدعة".



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المصدر: ملاعب



