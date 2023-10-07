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السبت، 07-10-2023 11:16 ص

بيلباو يفوز على ألميريا بالدوري الاسباني

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الوكيل الإخباري -  نجح أثلتيك بيلباو في تخطي عقبة ضيفه ألميريا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

على إستاد سان ماميس، افتتح بيلباو التسجيل في الشوط الأول عن طريق جوركا جوروزيتا في الدقيقة 10.

وفي الشوط الثاني، ضاعف الفريق الباسكي النتيجة بواسطة لاعبه داني غارسيا في حدود الدقيقة 63، وبعدها بأقل من عشر دقائق سجل وهيان سانسيت الهدف الثالث.

ورفع أثلتيك بيلباو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ألميريا عند النقاط الثلاث في المركز الأخير.

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