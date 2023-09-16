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السبت، 16-09-2023 03:34 م

تشافي يحشد نجوم برشلونة لموقعة بيتيس

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الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال بيتيس، المقرر لها اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات تشافي، غياب الثلاثي بيدري ورونالد أراوخو وفيرمين لوبيز.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: 

تير شتيجن - جواو فيليكس - بالدي - مارتينيز - جافي - فيران توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - أوناي

ويحتل برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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