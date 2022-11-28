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الإثنين، 28-11-2022 12:25 م

بينها البرازيل والبرتغال.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم الاثنين (المواعيد والقنوات الناقلة)

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الوكيل الإخباري - يشهد اليوم التاسع من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وتبدأ المنافسات بمواجهة المنتخبين الكاميرون والصربي، في تمام الساعة (1:00) بتوقيت الاردن ، على استاد "الجنوب" بمدينة "الخور، ضمن المجموعة السابعة (G).

وبعد ذلك، سيحتضن استاد المدينة التعليمية بالريان، المواجهة التي ستجمع منتخبي كوريا الجنوبية وغاما، في تمام الساعة (4:00) بتوقيت الاردن، ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H).

أما المباراة الثالثة فستجمع المنتخبين البرازيلي والسويسري، في تمام الساعة (7:00) بتوقيت الاردن ، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، ضمن منافسات المجموعة السابعة (G).

وستختتم منافسات يوم الاثنين، بالمواجهة المرتقبة بين المنتخبين البرتغالي والأوروغوياني، في تمام الساعة (10:00) بتوقيت الاردن ، على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H).

وفي ما يلي جدول مباريات اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، لمونديال قطر:

المجموعة السابعة (G)

الكاميرون x صربيا – الساعة (1:00) بتوقيت الاردن .

المجموعة الثامنة (H):

كوريا الجنوبية x غانا – الساعة (4:00) بتوقيت الاردن

المجموعة السابعة (G):

البرازيل x سويسرا – الساعة (7:00) بتوقيت الاردن

المجموعة الثامنة (H):

البرتغال x الأوروغواي – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الاثنين في كأس العالم:

الكاميرون x صربيا

ستنقل هذه المباراة كما عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max"، وقناتي الكاس " Alkass EXTRA TWO HD"، "Alkass EXTRA One HD".

كون قنوات "بي إن سبورتس ماكس"، وقنوات الكأس الرياضية القطرية، هي الناقلة لمباريات اليوم، ويشار إلى أن مباراة السعودية وبولندا ستبث عبر قناة "beIN SPORTS" المفتوحة وكذلك قناة الكأس، ضمن باقة 22 مباراة ستتاح مجانا في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

كوريا الجنوبية x غانا

ويمكن متابعة هذه المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max"، وقناة " Alkass EXTRA One HD".

البرازيل x سويسرا

ستنقل هذه المباراة كما عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max"، وقناتي الكاس " Alkass EXTRA TWO HD"، "Alkass EXTRA One HD".

البرتغال x الأوروغواي:

ويمكن متابعة هذه المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max"، وقناة " Alkass EXTRA One HD".

كما تملك قنوات أخرى من مختلف أنحاء العالم حقوق بث مباريات مونديال قطر، ولكن معظمها ستنقل هذه المباريات عبر البث الأرضي، مثل:

- قناة "Match TV" الروسية
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- ZDF HD الألمانية
- الرياضية المغربية (TNT)
- Rai 1 الإيطالية
- ORF 1 Austria HD النمساوية
- TF1 HD Suisse السويسرية
- TF1 HD France الفرنسية
- ITV الإنجليزية
- CT Sport التشيكية.

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