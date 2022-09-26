تحديد موعد كلاسيكو الأرض رسمياً

الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني للموسم 2022-2023.



وستقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو” في تمام الساعة الخامسة والربع عصرًا بتوقيت الاردن يوم الاحد الموافق 16 أكتوبر المقبل.



هذا الموعد ما أصبح معتادًا عليه الكلاسيكو في المباراة الأولى في كل موسم يكون في فترة ما بعد الظهر، بسبب فارق التوقيت مع البث في دول شرق آسيا.



في موسم 2017/2018، أقيمت مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الاردن وكانت في ديسمبر 2017.

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