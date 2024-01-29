تشافي يضحي قبل مغادرة برشلونة

الوكيل الإخباري - قدم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تضحية مالية للرحيل عن جدران البارسا في الصيف المقبل.



وكان تشافي قد أعلن رحيله عن الفريق الكتالوني، في مؤتمر صحفي، عقب مباراة فياريال، والتي انتهت بخسارة البارسا بنتيجة 3-5 في الليجا.



وبحسب صحيفة "سبورت" فإن عقد تشافي مع برشلونة، والممتد حتى صيف 2025، يحتوي على شرط تجديد تلقائي حتى 2026 إذا فاز بالليجا أو دوري الأبطال في هذين الموسمين.



وأشارت إلى أن العقد السابق لتشافي مع برشلونة، كان يتضمن حصوله على راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو، بينما يحصل جهاز الفني على 1.5 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة أن تشافي بعد تجديد عقده، بات يحصل على 8 ملايين يورو سنويا، بينما يتقاضى جهازه الفني 4 ملايين.



وكشفت أن تشافي وجهازه الفني تنازلا عن راتب الموسم الأخير في العقد المبرم مع برشلونة، عقب قرار المدرب بالرحيل في صيف 2024.



وذكرت أن تشافي رفض الظهور كشخص أناني عند مغادرة البارسا، ولم يخطط للحصول على راتبه حتى نهاية عقده.

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