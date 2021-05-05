الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سانا: هجوم للاحتلال على مناطق بالساحل السوري

وزير النقل والسفير المصري يؤكدان ضرورة تعزيز حركة النقل بين البلدين

جرش: تخصيص مركزين لإعطاء مطعوم كورونا للمعلمين

مشاجرة جماعية بعمان

الخلايلة مديراً عاماً لمدينة الحسين للشباب

كتائب القسام توجّه التحذير الأخير للاحتلال الإسرائيلي

الارصاد تحذر من طقس يوم الاربعاء

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

عجلون: ورشة تناقش مخرجات مشروع الخطة التنموية

الأربعاء، 05-05-2021 02:21 ص

تعثر جديد لرفاق بهاء عبد الرحمن بالدوري الكويتي

بهاء-عبدالرحمن5


الوكيل الإخباري - أنس عشا
فشل فريق النصر ، الذي يضم بصفوفه نجم منتخبنا الوطني بهاء عبد الرحمن ومهاجمنا الأردني أحمد الرياحي، من تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي وذلك بتعادله السلبي أمام العربي المتصدر، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء لحساب الجولة الـ"14" من الدوري الكويتي.
اضافة اعلان

 
 

وكانت الجولة قد شهدت قيادة نجمنا عدي الصيفي فريق القادسية للفوز على الساحل بهدف نظيف، مسجلا هدف المباراة الوحيد، وضمن منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق خيطان والذي يضم هدافنا الأردني وجيمي سياج ولاعبنا أحمد الأشقر مع فريق الشباب بهدف لمثله.

ويحل القادسية بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ "26" نقطة، ويأتي النصر بالمركز الخامس بـ "16" نقطة، أما خيطان فيتذيل الترتيب بـ "7" نقاط.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
729151bf-80a1-45ab-a90b-14aa0ce64480

بغياب إحسان حداد ،، تعادل القوة الجوية بالدوري العراقي

2

الوحدات يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية

4811405_1620137660

فلسطينية تدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

52021422173522460442

الدكتور سعد جابر نائبا لرئيس اتحاد رياضي ،، تعرف على السبب

366a8045-2d3d-4202-91e0-d6177867fe91

بمشاركة أساسية لعمر هاني ،، تعادل لأولمبياكوس بالدوري القبرصي

o6vzbbrsbgphfv3f4mw6

الفاخوري الأفضل في مباراة فولاذ ،، وهذا ما قاله بعد الفوز

أخبار متعلقة
607f565005e88

لائحة هدافي دوري المحترفين قبل انطلاق الجولة الرابعة

607f560f3d29e

دوري المحترفين : حصاد الجولة الثالثة ومباريات الجولة الرابعة

الرمثا

استقالة جمال محمود وتعيين مدرب جديد للرمثا

164615214

خسارة هيثم الشبول وفهد اليوسف بدوري الأبطال

420211801242859629445

صعود فريق سعيد مرجان ولوكاس لوصافة الدوري البحريني

201442021_15

خسارة أردنية بدوري أبطال اسيا