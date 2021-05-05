تعثر جديد لرفاق بهاء عبد الرحمن بالدوري الكويتي

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الوكيل الإخباري - أنس عشافشل فريق النصر ، الذي يضم بصفوفه نجم منتخبنا الوطني بهاء عبد الرحمن ومهاجمنا الأردني أحمد الرياحي، من تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي وذلك بتعادله السلبي أمام العربي المتصدر، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء لحساب الجولة الـ"14" من الدوري الكويتي.وكانت الجولة قد شهدت قيادة نجمنا عدي الصيفي فريق القادسية للفوز على الساحل بهدف نظيف، مسجلا هدف المباراة الوحيد، وضمن منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق خيطان والذي يضم هدافنا الأردني وجيمي سياج ولاعبنا أحمد الأشقر مع فريق الشباب بهدف لمثله.ويحل القادسية بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ "26" نقطة، ويأتي النصر بالمركز الخامس بـ "16" نقطة، أما خيطان فيتذيل الترتيب بـ "7" نقاط.