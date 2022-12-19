تفاعل مع الشيخ ميسي في لقطة ستبقى للتاريخ

حضرة صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني في لفتة جميلة وتعبيرًا عن الاعتزاز بالهوية العربية، يهدي النجم ليونيل #ميسي بطل كأس العالم البشت العربي 🇶🇦🤍#كأس_العالم_2022_قطر #قطر #الارجنتين pic.twitter.com/BPAu8T5av9— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 18, 2022
وكتب مغرد محتفيا بذلك، وما تحمله من رسالة، قائلا: "برافو قطر، فكرة البشت رسالة عظيمة وعميقة جدا، ترسخ الثقافة العربية وأصالتها بأهم لحظة ولقطة في المونديال العربي. مشهد يحرق الغرب الماسوني المتربص، ومخلفاته الإعلامية، وأدواته القذرة! الشيخ ميسي أكمل نجاح تنظيم مونديال العرب، وكان مسك الختام لنا وله".
برافو قطر 👏🏻— Abdullah Recoba 🇸🇦 (@Abdullah_R20) December 18, 2022
فكرة البشت رسالة عظيمه وعميقه جداً ترسخ الثقاقة العربية وأصالتها بأهم لحظة ولقطة في المونديال العربي ..
مشهد يحرق الغرب الماسوني المتربص ومُخلفاته الإعلامية وأدواتهم القذرة!
الشيخ ميسي أكمل نجاح تنظيم مونديال العرب وكان مسك الختام لنا وله ..pic.twitter.com/usKhikMC37
وأشادت مغردة بطريقة تكريم ميسي: "حبيت هالبادرة من أمير قطر الشيخ تميم لمن لبس ميسي البشت و فرحة الفوز ارتبطت بالبشت رمز العزة و الفرح و تراثنا الخليجي الجميل، شكرا قطر استمتعنا بالمونديال و هاللحظة الرائعة من التتويج و يستاهل ولد الإنديز الساحرة".
حبيت هالبادرة من #أمير_قطر الشيخ تميم لمن لبس #ميسي البشت و فرحة الفوز ارتبطت بالبشت رمز العزة و الفرح و تراثنا الخليجي الجميل، #شكرا_قطر استمتعنا بالمونديال و هاللحظة الرائعة من التتويج و يستاهل ولد الإنديز الساحرة...👏🏻😌♥️🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/gdOHwiICqG— بدور غالي الديدب 🕊✨🤍 (@BedourSoul) December 18, 2022
وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاغ#الشيخ ميسي.
#الشيخ_ميسي— سـالم الربـع (@cvg05) December 18, 2022
شييل ياطويل العمر شيل pic.twitter.com/vL3qV52Ohr
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