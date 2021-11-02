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الثلاثاء، 02-11-2021 04:23 م

توتنهام يعلن التعاقد مع أنتونيو كونتي

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الوكيل الاخباري - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.

ونشر النادي تغريدة عبر تويتر عبارة عن فيديو يظهر فيه كونتي، وأرفقها مع عبارة "صباح الخير أنتونيو" باللغة الإيطالية.

وسيخلف كونتي المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من منصبه امس الإثنين بسبب سوء النتائج.

وتُعتبر خطوة توتنهام في التعاقد مع كونتي مفاجئة لجميع المتابعين، حيث من المتوقع أن ينتظر المدرب الإيطالي لحصوله على فرصة من أجل تدريب مانشستر يونايتد الذي يفكر هو الآخر بإقالة المدرب أولي غونار سولسكاير في الأسابيع المقبلة.

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